Avrasya Üniversitesinin yeni Rektörü Prof. Dr. Füsun Terzioğlu görevine başladı

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Füsun Terzioğlu görevine başladı. Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız 15 aydır rektörlük görevini vekaleten sürdüren Prof. Dr. Gülay Yeginoğlu ve yeni rektör Prof. Dr. Füsun Terzioğlu’nu makamında kabul etti. Yıldız Rektörlük görevini devreden Yeginoğlu’na teşekkür belgesi rektör Terzioğlu’na ise başarı belgesi takdim etti.

Devir teslim töreninde konuşan Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız “Prof. Dr. Füsun Terzioğlu’nun üniversitemize rektör olarak atanmasının ülkemize, üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bir yıldan fazladır bu görevi vekaleten layıkıyla yerine getiren Prof. Dr. Gülay Yeginoğlu hocamıza burada teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Hepimizin tek amacı var, ülkemizin güçlü geleceğini oluşturacak gençlerimizin daha iyi yetiştirilmesidir. Bu görev kutsal bir görevdir. Avrasya ailemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Göreve başlayan Rektör Prof. Dr. Füsun Terzioğlu ise “Bu görevi bana layık gören başkanımız Sayın Ömer Yıldız’a ve ekibine teşekkür ediyorum. YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’ın önerileri ve saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleri ile bu göreve atanmış olmaktan onur duyuyorum. Rektör olarak göreve başladığım üniversitemizde hizmet verecek olmanın onuru ve heyecanını yaşamaktayım. Üniversitemizde görevlerini tamamlayan Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Gülay Yeginoğlu’na da hizmetlerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Avrasya Üniversitesi sadece bölgemizin değil ülkemizin ve bölge ülkelerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek güce ulaşana kadar hiç durmadan çalışacağız. Bu güce ulaşabilmemiz için tüm ekibim ve paydaşlarımızla birlikte işbirliği içinde sinerji oluşturarak çalışacağımıza inanıyorum” diye konuştu.