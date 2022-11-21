Arsin OSB’de geleneksel buluşma

Her yıl Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde geleneksel olarak düzenlenen balık ızgara etkinliği, bu yıl da kamu kurum ve kuruluşları yetkililerinin, sivil toplum örgütü temsilcilerinin ve sanayicilerin katılımlarıyla Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşti.

Yemek sırasında Bölge Sanayicisi, eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi’ye bugüne kadar OSB’ye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı hediye takdim edildi.

Yoğun katılımla gerçekleşen günde söz alan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya “Bu tür organizasyonlar sanayicilerimizin bir araya gelmesine ve kaynaşmasına olanak sağlıyor. Etkinliğimize katılan tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Yemek hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.