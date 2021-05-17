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Ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

Trabzon’da! Of Devlet Hastanesi’nden Trabzon Fatih Devlet Hastanesi’ne hasta getiren ambulans, Arsin ilçesinde kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

TRABZON 17.05.2021, 19:20
Ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

Trabzon’da! Of Devlet Hastanesi’nden Trabzon Fatih Devlet Hastanesi’ne hasta getiren ambulans, Arsin ilçesinde kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Of ilçesinden Trabzon istikametine seyir halinde olan ambulans, Arsin ilçesinde bir anda kontrolden çıkarak karşı şeride geçerek aydınlatma direğine çarptı. Kazada ambulans sürücüsü ile 1 hemşire, ambulansta bulunan hasta ile hasta yakını olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye çağrılan başka bir ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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