Akçaabat’ta Voleybol turnuvası sona erdi

Akçaabat Belediyesi tarafından düzenlenen Voleybol Turnuvası’nda şampiyon belli oldu.

Akçaabat Belediyesi bünyesinde düzenlenen, 20 takımın ve 200 sporcunun katıldığı, toplamda 50 maçın yapıldığı Voleybol Turnuvası sona erdi.

Final maçı heyecanının sporcularla birlikte yaşayan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “İlçemizde bir spor organizasyonun daha centilmenlik çerçevesinde tamamladık. Akçaabat’ta özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza büyük önem verdiğimizi her defasında ifade ediyorum. Onlar bizim geleceğimizin teminatı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sağlam Kafa Sağlam Vücutta Bulunur” sözü doğrultusunda gençlerimizi her daim sporun içinde tutmak istiyoruz. Her bireyin ilgi alanına göre farklı branşlarda spor etkinlikleri icra etmeye gayret gösteriyoruz. Step Aerobikten Platese, futboldan voleybola, okçuluktan masa tenisine ve daha birçok değişik branşa varıncaya dek kurslarımızı ve etkinliklerimizi Akçaabat’ta hayata geçiriyoruz. Şimdi ise bu etkinliklerimizden bir tanesi olan Voleybol Turnuvamızı alnımızın akı ile heyecanın zirve yaptığı bir ortamda tamamladık. Elbette sıralama olarak birinci ikinci üçüncü takım maçlar sonucunda belirleniyor ama burada kazanan gençlik olmuştur, centilmenlik ve kardeşlik olmuştur. Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, ailelerine, hakemlerimize, teknik heyete ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle yediden yetmişe tüm hemşehrilerimizi sağlıklı yaşam sürdürmeleri için spor yapmaya davet ediyorum” dedi.

Akçaabat Belediyesine ait Gençlik Merkezinde oynanan maçlarda turnuvanın en iyi oyuncusu Ercan Kaynar isimli sporcu seçilirken, 2003 ve öncesi doğumlu olanlar kategorisi birinciliği Costarika takımı alırken ikinciliği Akçaabat Voleybol, üçüncülüğü ise Fast Game adlı takım aldı. 2004 ve sonrası doğumlu olanlar kategorisinde ise birinciliği Uçan Hamsiler, ikinciliği Akçaabat SK, üçüncülüğü ise Dinolar adlı takım aldı.