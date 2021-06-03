Akçaabat’ta ikinci açık hava tiyatro günleri Temmuz’da başlıyor

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan açık havada tiyatro günleri Temmuz ayında başlıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı gerekli önlemler ve dezenfeksiyon yapılarak gerçekleştirilecek "İkinci Açık Hava Tiyatro Günleri", 02-09 Temmuz 2021 tarihlerinde vatandaşlarla buluşacak. Akçaabat Sahilparkta 8 gün boyunca saat 20.00’da her akşam bir oyunun sergileneceği tiyatro günlerinde Trabzon Devlet Tiyatrosu, Giresun Belediye Şehir Tiyatrosu, Gümüşhane Yankı Sahne, Trabzon Sanat Tiyatrosu, Erzurum Medya Sanatevi, Akçaabat Belediye Tiyatrosu ve Samsun Hayal Atölyesi tiyatroseverlerle buluşacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Açık Hava Tiyatro Günleri’nin ikincisini düzenleyeceklerini belirterek, "Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Akçaabat’ta ilk kez geçen sene başlattığımız açık havada tiyatro günlerine bu sene de devam ediyoruz. Korona virüse karşı gerekli tedbirleri alarak, sosyal hayattan uzak olan vatandaşlarımızı yine bu sene tiyatro ile buluşturmak istedik. 02-09 Temmuz 2021 tarihlerinde başlayacak 2. Açık Hava Tiyatro Günleri’ne tüm vatandaşlarımızı davet ediyor ve katılacak tüm tiyatro gruplarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.