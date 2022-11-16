Akçaabat’ın ilçe oluşunun 136. yılı kutlanacak

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’in gerçekleştirdiği girişimler neticesinde, 28 Kasım 1886’da Akçaabat’ın ilçe oluşu, 2022 yılı itibari ile her yıl 28 Kasım’da törenle kutlanacak.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat Kaymakamlığı’na Akçaabat’ın ilçe oluşunun ilçede yapılan kutlama programlarına dahil edilmesi talebinde bulundu. Akçaabat Kaymakamlığınca uygun görülen bu talep doğrultusunda bu yıl ve bundan sonraki her yıl Akçaabat’ın ilçe oluşu 28 Kasım’da törenle kutlanacak.

Konu ile ilgili konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Güzel ilçemiz Akçaabatımızı her platformda tüm özelliklerini öne çıkararak tanıtmaya gayret ediyoruz. Gönlümüzde Akçaabat sevdasıyla ve hizmet aşkıyla çıktığımız bu yolda şehrimizi daima en ileriye taşıyacak çalışmalarda ve girişimlerde bulunuyoruz. Bu felsefe ile şehrimizin ilçe oluşunun yıl dönümünü her yıl kutlamak, toplumsal hafızalarda ve kültürel yapıda yer etmesini arzu ettik. Bu yıl 28 Kasım 2022 tarihinde Akçaabatımızın ilçe oluşunun 136. yıl dönümü. Akçaabat Kaymakamlığı ile gerçekleştirdiğimiz yazışmalar neticesinde Mahalli Kuruluş Günleri adı altında olur aldık. Bu, şehrimiz için büyük dönüm noktalarından sadece bir tanesidir. Halka hizmet, Hakk’a hizmettir. Belediye olarak var gücümüzle, tüm azmimizle Akçaabat için Akçaabatlı hemşehrilerimiz için durmadan çalışacağız. 28 Kasım 2022 Pazartesi Günü, şehrimizin ilçe oluşunun 136. yıl dönümünü törenle kutlayacağız. Şimdiden tüm Akçaabatlı hemşehrilerimizi kutlama programımıza davet ediyorum” dedi.