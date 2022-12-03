Trabzon’da ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla program düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla program düzenledi. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, Garnizon Komutanı Albay Erdem Canpolat, İl Milli Eğitim Müdürü Burak Fettahoğlu, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Dünyadaki nüfusun yaklaşık yüzde 15’i maalesef özel gereksinimli bireylerden oluşuyor. Türkiye’de bu oran yüzde 13 civarında. Yani toplumumuzda her 9 kişiden biri engelli. Doğrusu 20-30 yıl önce engelli vatandaşlarımızı bu kadar çok sokaklarda, caddelerde göremiyorduk. Çünkü hiçbir altyapımız engellilerin hayatlarını dışarıda sürdürmelerine olanak sağlayacak şekilde değildi. Ancak kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin engellilere dönük özel hassasiyeti, bütün bakanlıklara da silsile şeklinde yayıldı. Ve son 20 yıl içerisinde engellilerle ilgili olarak çok büyük mesafeler katettik” dedi.

Özel gereksinimli bireylerle ilgili hizmetlerin bir ayağının da yerel yönetimler olduğunu dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Bu manada Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak biz de engelli vatandaşlarımıza, evlatlarımıza yönelik olarak çok önemli çalışmalar içerisindeyiz. Hedefimiz; Trabzon’da engellilerin hiç kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan evinden çıkması, gideceği yere gidebilmesi ve yine hiç kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan istediği zaman evine dönebilmesine olanak sağlayacak bir sistemi hayata geçirmek. Bütün projelerimizde, bütün çalışmalarımızda, altyapı-üstyapı hizmetlerimizde biz engelli kardeşlerimize bu olanakları sağlayabilecek anlayışla hizmet vermeye gayret ediyoruz. Engelli araç atölyemizi kurduk. Şu ana kadar 500’e yakın akülü, aküsüz araçları evlerinden alarak tamir ve bakımını ücretsiz yaptık. Biliyorsunuz yüzde 40’tan fazla engelli olan bireylerin ücretsiz ulaşımını belediye otobüslerinde sağlıyoruz. Belediye otobüslerimizi engellilere tam uyumlu hale getirme noktasında çok büyük mesafe katettik. Yine dolmuşlarda da benzer adım attık ve Trabzon’daki dolmuş dönüşümüyle birlikte tüm dolmuşlarımızı engelli vatandaşlarımızın kullanacağı şekilde dizayn ettik. Bu konuda Trabzon Şoförler Odası ile birlikte çalıştık. Engelsiz Taksi uygulaması başlattık. Engelli vatandaşlarımızı acil durumlarda işlerini görmek üzere evlerinden alıp işini görüp tekrar evlerine bırakıyoruz. Engelli araçlarımız için şarj istasyonlarını artırıyoruz. Büyükşehir’in özellikle altyapısı ve üstyapısını engelliler için uyumlu hale getiriyoruz. Her çalışmamızda buna özen gösteriyoruz. Özellikle görme engelli vatandaşlarımızın Büyükşehir Belediye otobüslerinden tek başlarına etkin bir şekilde faydalanmalarına olanak sağlayacak çok güzel bir yazılım hayata geçirdik. Ve şu anda görme engelli kardeşlerimiz bizim bu programımızı kullanılıyorlar. Hiç yanlarında ikinci bir kişiye ihtiyaç duymadan bu program sayesinde hem gidecekleri durağı seçiyorlar hem gidecekleri otobüsle ilgili ayrıntılı bir şekilde bilgilendiriliyorlar. Bu bilgi şoförlerimize de gidiyor. Türkiye’de örneği olmayan, önümüzdeki günlerde ülke genelinde ses getirecek, Türkiye geneline de yaygınlaştıracağımız bu özel ulaşım projesi, önümüzdeki dönemde çok daha fazla kullanılır hale gelecek” diye konuştu.

Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi, Sürmene Yardımlaşma Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu, Akçaabat Sarıtaş Özel Eğitim Uygulama Okulu,Ortahisar Gazipaşa Özel Eğitim Uygulama Okulu, Yomra Vilayetler Birliği Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun özel öğrencileri hünerlerini sergiledi. Özel öğrenciler semazen ve mehter gösterileri sunarken, şarkılar da seslendirdiler.