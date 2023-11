İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Antalya'da son 150 gün içerisinde organize suç örgütlerine yönelik yapılan 22 operasyonda 180 şüpheli gözaltına alındı, 68 kişi tutuklandı. Bizim kırmızı çizgilerimizden birisi uyuşturucu ile mücadeledir. Toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara karşı kararlıyız. Onlara hayatı zehir edeceğiz. Son 150 günde Antalya’da zehir tacirlerine yönelik 4 bin 481 operasyon yapıldı. 5 bin 172 şahıs gözaltına alındı, 416 kişi tutuklandı” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya’da İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen "Türkiye’nin Huzuru Antalya" toplantısına katıldı. Toplantının ardından basın mensupları ile bir araya gelen Bakan Yerlikaya, “Turizm denilince ilk akla gelen şehir Antalya’dır. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist geliyor. Antalya turizmin başkentidir, turizm sektörü kırılgan bir yapıya sahiptir. Turistlerin tercihlerinde en belirleyici etkenlerin başında güvenlik gelir. Antalya’mızın huzuru ve güvenliği anlamında bizler gece gündüz demeden büyük bir hassasiyetle gayret ediyoruz. Tüm birimlerimiz bu şehrin güveni ve huzuru için büyük bir gayret gösteriyorlar” dedi.



150 günde organize suç örgütlerine yönelik 22 operasyon

Düzenlenen "Kafes Operasyonları" hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, “İllegal suç örgütlerinin her birini adalete teslim etmek ile ilgili bu operasyonları düzenliyoruz. Antalya'da son 150 gün içerisinde organize suç örgütlerine yönelik yapılan 22 operasyonda 180 şüpheli gözaltına alındı, 68 kişi tutuklandı. Yine bizim kırmızı çizgilerimizden birisi uyuşturucu ile mücadeledir. Toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara karşı kararlıyız. Onlara hayatı zehir edeceğiz. Son 150 günde Antalya’da zehir tacirlerine yönelik 4 bin 481 operasyon yapıldı. 5 bin 172 şahıs gözaltına alındı, 416 kişi tutuklandı. Deniz yolu göçmen kaçakçılarının en çok tercih ettiği güzergâhların ve yöntemlerin başında geliyor. Denizlerimizin göçmenlere mezar olmasına müsaade etmeyeceğimiz gibi göçmen kaçakçılarına da asla izin vermeyeceğiz” dedi.



“Toplam düzenli göçmen sayımız 136 bin 907’dir”

Antalya’daki geçici koruma altında bulunan ve ikamet izni olan göçmen sayıları hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, “Bu şehrimizde geçici koruma altında bulunan ve ikamet izni ile kalan Suriyeli sayısı 130 bin 994, uluslararası koruma çerçevesinde kalanların sayısı bin 96’dır. Toplam düzenli göçmen sayımız 136 bin 907’dir. Göçmen kaçakçılarına yönelik olarak son 150 günde 42 operasyon düzenlendi, 90 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı, 13 kişi tutuklandı. Adli kontrolle yakalananlar bir daha bu işleri yapmıyorlarsa kendilerini tebrik ediyoruz, devam ederlerse mahkeme kararı ile cezaevine göndermeye kararlıyız” ifadelerine yer verdi.



"112 ile bizlere rahatsız oldukları ne varsa bildirsinler"

Bakan Yerlikaya, açıklamalarını şöyle tamamladı:

“Antalyalı hemşehrilerime ifade etmem gerekir ki asayiş suçlarının 10'undan 9’unu hem jandarma hem de emniyetimizin yakalayarak adalete teslim ettiğini gördük. 1 hafta içinde Antalya’mızda da 3 Mobil Göç Noktası aracımız hizmet vermeye başlayacak. Biz bir yakalanmayan sayıyı bile kabul etmiyoruz. İstiyoruz ki işlenen suçun zanlısını en kısa zamanda yakalayarak adalete teslim edelim. Her gittiğim ilde vatandaşlarımızdan bir istekte bulunuyoruz. Biz birbiri ile uyumlu ve birbirine güvenen içişleri ailesiyiz. Antalyalı hemşehrilerimiz 112 ile rahatsız oldukları ne varsa bize bildirsinler. Sabırla beklesinler ki biz onların bize verdiği talimat gereği neler yapacağımızı görsünler. Yenemeyeceğimiz hiçbir suç ve suçlu yoktur, hepsinin hakkından geliriz.”

Toplantıya Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, AK Parti Antalya milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı Ali Çetin de katıldı.