Tiyatro ve sinemanın duayen isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek. Gökçer için devlet töreni yapılmayacak.

Felç geçirmişti

Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan Ayten Gökçer, 2017'de felç geçirmişti.

Ayten Gökçer kimdir?

Ankara doğumlu Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940 yılında dünyaya geldi. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başlayan Gökçer, 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosunda göreve başladı.

1964 yılında tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile dünyaevine giren Ayten Gökçer'in Aslı Gökçer adında kızı var. Eşi tiyatrocu Cüneyt Gökçer de 23 Aralık 2009 yılında hayatını kaybetti.

1965 yılında yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı ve Ajda Pekkan, Erol Taş, Gönül Yazar ile beraber Galatasaray'ın efsane futbolcusu ve gol kralı Metin Oktay'la başrolü paylaştığı 'Taçsız Kral' filmiyle sinemaya başladı. Ama sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi.

Kazandığı ödüller

1988'de Devlet Sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı. 1999 yılında Yılan Hikayesi adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı.

Gökçer'in kazandığı ödüllerden bazıları ise şöyle:

1966 - 1967 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü

1970 - 1971 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü

1974 Gazeteciler Derneği En İyi Sanatçı ödülü

1975 Gazeteciler Derneği En İyi Kadın Sanatçı ödülü

1976 Tercüman gazetesi okuyucu oyları ile Yılın Sanatçısı ödülü

1982 Ses Mecmuası Yılın En İyi Kadın sanatçısı ödülü

1989 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü

1990 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü

1992 Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü

1997 Türk İş Kadınları derneği En İyi Sanatçı ödülü

Rol aldığı yapımlar

1965 - Taçsız Kral

1967 - 501 Numaralı Hücre

1967 - İçli Kız Funda

1972 - Damdaki Kemancı

1973 - Anneler Günü

1980 - IV. Murat

1981 - Bağdat Hatun

1988 - Önce Canan

1991 - Elif Ana

1999 - Yılan Hikayesi (dizi)

2003 - Patron Kim (dizi)

2005 - Çat Kapı (dizi)

2008 - Hoşçakal Güzin

Rol aldığı tiyatro oyunları

Ustalar sınıfı

Yılın kadını: Peter stone

Yedi kocalı hürmüz

Kim korkar hain kurttan

Gecikenler: Nazım Kurşunlu

Hastalık hastası

Bağdat Hatun

Cadı kazanı

Kaktüs çiçeği

Öp beni Kate

Klinik bir vaka

Hortlaklar

Bu gece başka gece

Aşk acısı

Bernarda Alba’nın evi

Polyanna

Su kızı

Mavi kuş

Oyuncakçı dede

Finten

Mança’lı Don Kişot

Benim Adil Hanımefendi

Onikinci gece

Woyzeck

Lisistrata

Lense ile Lana

Don Huan

Tufan