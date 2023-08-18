Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı tüketicilerin ekonomik çıkarları ile sağlık ve güvenliğini koruyucu, zararlarını tazmin edici denetimler gerçekleştirerek tüketicilerin hak ve menfaatlerini koruyor.



Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen denetim faaliyetleri ve tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere ilişkin denetim faaliyetleri

Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen denetimler sonucunda başta mesafeli sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemeli konut satışları, devre tatil, paket tur, bankacılık hizmetleri, haksız şartlar, garanti belgesi ve satış sonrası hizmetler gibi konularda tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin olumsuz yönde etkileyen firmalara yönelik idari yaptırımlar uygulanıyor. Bu kapsamda 2023 yılında 15 Ağustos itibarıyla, 75 firma denetlenerek mevzuata aykırı faaliyetleri tespit edilen 69 firmaya 67 milyon 62 bin 267 lira idari para cezası uygulandı.



Fiyat etiketi denetimleri

Tüketicilere sunulan malın kasa fiyatının etiket fiyatı ile arasında oluşan farklılıklar ve etikette yer alması gereken zorunlu hususlar yönüyle yapılan fiyat etiketi denetimlerinde 15 Ağustos itibarıyla 31 bin 130 firmada 767 bin 494 adet ürün denetlenmiş, aykırı bulunan 19 bin 559 ürün için 11 bin 371 firmaya 19 milyon 98 bin 807 lira ceza uygulandı.



Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu tarafından yapılan denetim faaliyetleri

Tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının ticari reklam ve haksız ticari uygulama vasıtasıyla zedelenmesini engellemek için dijital ve geleneksel tüm mecralarda yayınlanan reklamlar ile haksız ticari uygulamaları denetleyerek yetkili tek idari otorite olan Reklam Kurulu tarafından aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalar hakkında 15 Ağustos itibarıyla 11 bin 879 dosya karara bağlanarak toplamda 51 milyon 909 bin 874 lira idari para cezası uygulandı.



Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında gerçekleştirilen denetim faaliyetleri

Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan tekstil, ayakkabı oyuncak, kırtasiye ve deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli bir şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla “güvensiz ürüne sıfır tolerans” ilkesiyle piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sürdürülüyor.

Gerçekleştirilen denetimlerde ambalaj ve etiket kontrollerinden kimyasal, fiziksel ve mekanik testlerden geçirilerek ürünlerden güvensiz bulunan ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak, toplatılıyor ve ilgililere idari para cezası uygulanıyor. Bu kapsamda 31 Temmuz itibarıyla bin 249 firma denetlenerek 9 firmaya 4 milyon 211 bin 348 lira ceza kesilerek bu ürünlerin tüketicilere ulaşması engellendi.

Tüm denetimler sonucunda toplamda 2022 yılında tüketicilerin korunması kapsamında yapılan denetimler sonucunda 216 milyon 494 bin 580 lira, 2023 yılında ise 15 Ağustos itibarıyla 142 milyon 282 bin 296 lira idari para cezası uygulandı.