Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna gör,e kasımda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolar oldu. Bakan Bolat, kasımda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştıklarını söyledi.

Ocak-kasım döneminde 233 milyar 900 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Kasım itibarıyla 12 aylık ihracat yüzde 0,9 artışla 255 milyar 800 milyon dolara çıktı.

İthalat yüzde 5 geriledi

İthalattaki azalış trendi devam ediyor. Kasım ayında ithalat yüzde 5 düşüşle 28 milyar 900 milyon dolara geriledi. Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,6 azalarak 5.9 dolar oldu.

"Türkiye pozitif bir şekilde dünyadan ayrıştı"

Bakan Bolat, "Türkiye pozitif bir şekilde dünyadan ayrıştı. G20 ülkeleri içerisinde mal ihracatını artıran tek ülke konumunda" ifadesini kullandı.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kasımda da tarihimizin en yüksek aylık rekorumuzu kırmış olduk. Kasım ayında 23,01 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Ocak-Kasım döneminde 232,9 milyar dolara çıktı. 4 ay üst üste dış ticaret açığımızda ciddi gerileme var, ithalatta gerileme var, eylülde cari işlemlerde nasıl fazla verdik. Ekim ve kasım aylarında cari işlemler dengemiz aylık olarak dengede olmasını bekliyoruz, az bir miktar fazlada olabilir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 8.2 puan artarak kasım ayında yüzde 79,5 olarak gerçekleşti.

Son 4 ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yükselmekte, bu da cari işlemler dengesini düzeltme anlamında bize önemli bir avantaj sağlamaktadır. Haziran'dan bu yana ihracatımız miktar değer olarak hep yukarı doğru gidiyor. Temmuzda 19,8 milyar dolardı, ağustosta 21,6, eylülde 22,5 milyar dolar, ekimde 22,9 milyar dolara çıktık, kasımda 23 milyar dolara çıktık. Bakanlık olarak iki hedef belirliyoruz. Birincisi her ay ihracatımızın bir yıl öncesinin aynı ayına göre artış sağlaması, ikincisi de her ay bir önceki aydan biraz daha yukarı tırmanmayı başarabilmek. Bunu ihracatçılar ailesi yapıyor. Biz de onları her platformda destekliyoruz.

Çeşitli destek modülleri, ticaret diplomasisi, ikili anlaşmalar, dış ticaret ithalat konusundaki düzenleyici tedbirlerle ülkemizin daha fazla üretim ve döviz geliri elde etmesinin peşinde çalışıyoruz.

Depremin etkisi arkadaşlarımız bunun etki analizi çalışmalarını yaptılar 6 milyar doların üzerinde kayba yol açtı. Sevindirici bir konu da orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 11 ayda 88.5 milyar dolar orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı yapmışız. Payımız yüzde 36'yken yüzde 40,2'ye yükseldi. 2028'de 12. kalkınma planının son yılında hedefimiz yüzde 50'ye ulaşabilmek.