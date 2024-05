DEİK 37. Seçimli Genel Kurulu, 3. Ustalara Saygı Ödül Töreni, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıklamalarda bulundu.



“Yeni hedeflere birlikte koşacağız”

Türkiye'yi dünyanın en fazla ihracat yapan ülkeleri arasına yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Bolat, “1985 yılından itibaren ülkemizin dış ticaretinin gelişmesi için; başkanları, üyeleri, komisyonları ve diğer organlarıyla birlikte özveriyle iş insanlarının önünü açan DEİK, ülkemizin ihracat misyonunun öncülüğünü yapan lokomotiflerden biridir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın 21 yıldan bu yana liderlik ettiği ve önümüze koyduğu bir hayalimiz, vizyonumuz var. Türkiye’yi dünyanın en fazla ihracat yapan ülkeleri arasına yükseltmek. Bunun için geceyi gündüze katarak kamu ve özel teşebbüs birlikte çalışıyoruz. İhracat, yatırım, üretim, istihdamdır. Döviz girdisidir. Bu yıl Türkiye olarak, 267 milyar dolar mal ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı ile toplamda 377 milyar dolar ihracat ve döviz geliri hedefliyoruz. Geçen yıl 255,5 milyar dolar mal ve 101 milyar dolar hizmet ihracatı ile toplamda 356,5 milyar dolar ihracat ve döviz geliri elde etmiştik. Allah’ın izniyle yıl sonunda bu rakamı yakalayacağımıza ve yeni rekorlar kıracağımıza inancımız tamdır. Zaten bu yılın ilk 5 aylık verileri bu tahminimizi güçlendirmektedir. Yeni hedeflere birlikte koşacağız. Liderimiz güçlü, dirayetli ve vizyoner, müteşebbisimiz azimli, çalışkan, üretici ve dışa açık, hükümetimiz kararlı, çalışkan ve reformcu, kurumlarımız tecrübelidir” dedi.



“Türkiye dünyanın 17. büyük ekonomisidir”

Türkiye’nin 1 trilyon 118 milyar dolarlık üretimi ile dünyanın 17. büyük ekonomisi olduğunu aktaran Bolat, “Dünya ticareti geçen yıl yüzde 1,2 düşüş, dünya ihracatı yüzde 5 düşüş ve dünya üretimi yüzde 3,2 ile durgun bir seyir kaydederken, Türkiye ekonomisinin 2023’te yıllık yüzde 4,5 reel büyümesi, son 14 çeyrektir kesintisiz büyümesi ve de son 21 yılda yıllık reel yüzde 5,4 oranında büyümesi önemli başarıdır. Türkiye artık 1 trilyon 118 milyar dolarlık üretimi ile dünyanın 17. büyük ekonomisidir. Satın alma gücü paritesi temelinde 11. büyük ekonomidir. 2024’ün ilk dört ayını 2023 yılının aynı dönemi ile mukayese ettiğimizde, Türkiye'nin mal ihracatının yüzde 2,7 artarak 82,9 milyar dolara yükseldiğini görmekteyiz. Mayıs ayı sonunda müjdeli yeni rekor haberlerini sizlerle paylaşmak arzusundayız” diye konuştu.



“1 milyar dolar ihracatı olan il sayımız 30’a yükseldi”

Tarihin en yüksek ihracat rakamlarının yakalandığını belirten Bolat, “Türk mal ve hizmetleri kalite ve marka güçleri ile kıtaları aşıyor. Geçtiğimiz yıl 240’tan fazla ülke ve gümrük bölgesine ihracat yapan ülkemiz, bu ülkelerin 70’inde tarihin en yüksek ihracat seviyelerini yakaladı. 2023 yılında, firmalarımız, 49 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmeyi başardı. Diğer taraftan ihracat, Türkiye’nin her köşesine yayıldı, bugün 1 milyar dolar ihracatı olan il sayımız 30’a yükseldi, ihracatçı sayımız 140 bine ulaştı. 1972 yılından bu yana 136 farklı ülkede 12 binden fazla proje üstlendi. Bu projelerin toplam değeri yarım trilyon doları, 507 milyar doları aştı. Tüm bu uğraşların destek ve motivasyonla gerçekleştiğinin bilincinde olarak; ihracata hazırlık aşamasından en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa dışında, pazar çeşitlendirmesinin önemine inanarak yeni ihracat stratejileri ortaya koyduk ve bu sayede Afrika’ya 16 milyar dolar, Amerika kıtasına 22 milyar dolar ve Asya pazarına 65 milyar dolar yıllık ihracat rakamlarına ulaştık. Hedefimiz, günümüzde iş günü olarak günlük ortalama 1 milyar dolar mal ihracatını Türkiye Yüzyılı perspektifinde inşallah günlük 1,5 milyar dolar seviyesine çıkarabilmektir” dedi.



“Hizmet ihracatı desteğimizi, 2024'te yaklaşık iki katına çıkardık”

Hizmet ihracat desteğinin 2024 yılında iki katına çıktığını aktaran Bolat, “Diğer taraftan, Türk müteahhitlik firmaları, pazarlamaya, yurt dışı dağıtım kanallarının oluşturulmasından küresel marka dönüşümüne kadar ihracatın her aşamasında ihracatçılarımızın yanındayız. 2023 yılında 11,7 milyar lira olan mal ve hizmet ihracatı desteğimizi, 2024'te yaklaşık iki katına; 21,5 milyar liraya çıkardık. İGE A.Ş. vasıtasıyla 12 binden fazla ihracatçımıza 76,7 milyar liradan fazla kredi kefaleti sağladık. 2023 yılında Türk Eximbank tarafından ihracatçılarımıza toplamda 42 milyar dolar destek sağlandı. Küresel ekonomide söz sahibi bir Türkiye olmanın gereği olarak; dünyanın her tarafında ikili, çok taraflı ve bölgesel ilişkilerde söz sahibi olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ticari diplomasinin en önemli unsurlarından biri olan yurtdışı teşkilatımızı genişleterek 119 ülkede Ticaret Müşavirlerimizi görevlendirdik. Ticaret Bakanlığımız, TOBB ve Odalarımız, DEİK ve İş Konseyleri Ailesi, TİM ve İhracatçı Birlikleri Ailesi, STK’larımız hep birlikte güçlü bir Türkiye Milli Takımıyız” ifadelerini kullandı.