4'üncü Afrika-Türkiye Ekonomik ve İş Forumu, İstanbul'da devam ediyor. 'Sınamalar ve Fırsatlar: Daha Güçlü Türkiye-Afrika Ekonomik Ortaklıkları' temasıyla gerçekleştirilen foruma katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Afrika ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumu ve yeni iş birliklerin ele alındığını belirtti. Bakan Bolat ve Afrika Birliği Komisyonu (AfB) Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Sanayi ve Madencilikten Sorumlu Komiseri Büyükelçi Albert Muchanga,Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında tarım, tarıma dayalı sanayi, altyapı, turizm, imalat, kadın girişimciliği gibi birçok iş birliği alanında ilişkilerin geliştirilmesi için hazırlanan Afrika ile Ortak Deklarasyon imzaladı.



2016 yılında başlatılan bu forumun 4’üncüsüne İstanbul’da ev sahipliği yapmaktan Türkiye adına onur duyduklarını söyleyen Bakan Bolat, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak Afrika kıtasındaki tüm ülkeler ile ilişkilere çok büyük önem atfediyoruz. Bu çerçevede bundan 20 yıl önce 2003 yılında hükümetimizin başlattığı Afrika ülkeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi stratejisi her boyutu ile güçlü bir şekilde uygulanmaktadır" dedi.



"Afrika ile toplam ticaretimiz 40 milyar 700 milyon dolara ulaştı"

Burada Afrika kıtasının tamamı ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi dengeli ve karşılıklı olarak geliştirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Bakan Bolat, "2003 yılında Türkiye'nin Afrika ile toplam dış ticareti sadece 5 milyar 400 milyon dolardı. 2022 yılı sonu itibariyle toplam ticaretimiz 40 milyar 700 milyon dolara ulaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.



"20 yılda Afrika'daki ticaretimiz tam 7,5 kat artarken, Sahra Altı Afrika ülkeleri ile ticaretimiz ise 11,3 kat arttı"

Bakan Bolat, "Afrika stratejimizin uygulandığı bu 20 yıl içerisinde Afrika kıtasındaki ticaretimiz tam 7,5 kat artarken, Sahra Altı Afrika bölgesi ülkeleri ile ticaretimiz ise 11,3 kat arttı. Afrika'daki Türk yatırımlarının toplamı 10 milyar dolara ulaştı ve yatırımcılarımız Afrika’da yüzbinlerce kişiye iş imkanları sağlamaktadır" diye konuştu.



"Türk müteahhitlik firmaları Afrika'da bin 864 projeyi tamamlayarak 85,5 milyar dolarlık yatırım yaptı"

Ayrıca Türk müteahhitlik firmalarının Afrika kıtasında bugüne kadar bin 864 projeyi tamamlayarak 85,5 milyar dolarlık altyapı ve üstyapı yatırımlarını başarıyla tamamladığını hatırlatan Bakan Bolat, "Türk firmaları iş yaptıkları ülkelerin altyapı, ulaştırma ve üstyapılarının gelişmesine katkıda bulunmuştur" şeklinde konuştu.



"Ülkemiz, Afrika’nın her alanda kalkınmasına ve küresel sistemde hak ettiği yeri almasına katkı sağlamaya devam edecek"

Bakan Bolat, Türkiye'nin, Afrika kıtası ülkeleri ile eşit ortaklık, karşılıklı saygı, birlikte kazanma ve birlikte güçlenme temelinde ilişkiler tesis etmeyi amaçladığını belirterek, şöyle konuştu: "Ülkemiz, Afrika’nın her alanda kalkınmasına ve küresel sistemde hak ettiği yeri almasına katkılar sağlamaya devam edecektir. Afrika Birliği’nin G20 topluluğu içerisinde resmi olarak yer almasından büyük memnuniyet duyuyoruz ve bu konuda Türkiye olarak desteğimizi G20 platformunda gösterdik. Az önce Afrika ülkelerinin muhatap bakanları, uluslararası Afrika kuruluşlarının genel sekreterleri, Afrika Birliği’nin ticaret komiseri ve Afrika Birliği dönem başkanı temsilcisi bakan ile sınamalar ve fırsatlar, daha güçlü bir Türkiye-Afrika ortaklığı için yapılacak hususlar konusunu tartıştık. Bu uluslararası toplantı vesilesiyle de bugün ve yarın bakanlar arasında ikili resmi temaslar da yapılacak. Zaten uluslararası toplantıların en büyük faydalarından biri de çok sayıda ülkelerin bakanlarına ikili resmi temasların sağlanmasıdır."



Bakan Bolat, "3 bin 900 katılım ile forumun iki gün süre ile bugün ve yarın İstanbul'da gerçekleştirilmesi, Afrika ülkelerinin de hem kendi aralarında hem de Türkiye ile ortaklığa ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeye ne kadar önem verdiklerini göstermektedir. Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında tarım, tarıma dayalı sanayiler, imalat sektörü, altyapı ve ulaştırma, turizm ve kadın girişimciliği gibi alanlarda ilişkilerimizin geliştirilmesi konusunda biz bakanlar olarak fikir alışverişinde bulunduk" dedi.