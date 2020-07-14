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SALGIN SONRASINDA İŞ SEYAHATLERİ VE KÜRESEL SEYAHAT RİSKLERİ
Küresel yolcu trafi ğinde global pazarda yüzde 50’lere varan bir azalma olacağı görüşü hakim. Yolculardan elde edilecek gelirler konusunda ise 2019’a kıyasla, 2020 yılı sonunda 314 milyar dolarlık bir gelir kaybı yaşanacağı tahmin ediliyor.
Temmuz 2020 14.07.2020, 17:34 14.07.2020, 17:44
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Japonya merkezli HIS’in Türkiye’de faaliyet göstermekte olan ofisi HIS Travel, COVID-19 salgınına ve ileride oluşacak diğer risklere dikkat çeken bir rapor hazırladı. Turizm sektörünün global markalarından olan HIS Travel’ın raporunda, sık seyahat eden kurumsal şirketlerin gelecekteki iş seyahatlerinin nasıl şekilleneceğine dair ön görüler ve turizm sektörünün geleceğine dair dikkat çekici tespitler yer aldı.
Haberin tamamı Ekovitrin Temmuz sayısında!
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