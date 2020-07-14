SALGIN SONRASINDA İŞ SEYAHATLERİ VE KÜRESEL SEYAHAT RİSKLERİ

Japonya merkezli HIS’in Türkiye’de faaliyet göstermekte olan ofisi HIS Travel, COVID-19 salgınına ve ileride oluşacak diğer risklere dikkat çeken bir rapor hazırladı. Turizm sektörünün global markalarından olan HIS Travel’ın raporunda, sık seyahat eden kurumsal şirketlerin gelecekteki iş seyahatlerinin nasıl şekilleneceğine dair ön görüler ve turizm sektörünün geleceğine dair dikkat çekici tespitler yer aldı.

Haberin tamamı Ekovitrin Temmuz sayısında!

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