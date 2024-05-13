Ahıska Türkü olan ve Rusya'da doğup büyüyen Maral Hanedan, yaklaşık 30 yıllık Rusya hayatının ardından evliliği sebebiyle Türkiye'ye yerleşti. Anadili Rusça olan Hanedan, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracılığıyla Türkçeyi öğrendi. Rusya’da hemşirelik mesleğini yapan Hanedan, gerekli prosedürleri tamamladıktan sonra çok sevdiği mesleğini Türkiye’de de yapmaya başladı. Ufak yaşlardan beri miyom büyümesi rahatsızlığı olan Hanedan, hastalığının tekrarlamasının ardından evi gibi kabullendiği İzmir Medical Point Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat geçirdi. Yine de çevresindekilerin ‘hemşireliği bırak’ sözlerini dinlemeyen Maral hemşire, bir kez daha çok sevdiği mesleğine dönüp hastalara şifa dağıtmaya başladı.



"Evlilik sebebiyle Türkiye’ye geldim"

İEÜ Medical Point Hastanesi’nde görev yapan Hanedan, yaşadığı zorlu süreçleri anlattı. Hanedan, "Ahıska Türküyüm ancak Rusya’da doğup büyüdüğüm için anadilim Rusça'ydı. Evlilik sebebiyle Türkiye’ye geldim. Pandemi döneminde eşimin çocuğu 1. sınıfa gidiyordu. Onunla birlikte ben de okuma yazma öğrendim. Süreçleri tamamladıktan sonra yeniden hemşirelik yapmaya başladım. Kolay olmadı. Çünkü dil konusu büyük problem. Çalışma yöntemleri Rusya'da da aynı ama yani buna alışmak burada zor oldu ama hepsini aştım. İnsan isteyince her şeyi başarıyor" dedi.



"Hastalarımız ailemizden biri oluyor"

2014 yılından beri miyom büyümesi rahatsızlığının olduğunu ifade eden Hanedan, "Rusya’da iki defa ameliyat olmuştum. Hastalığımın tekrarlaması üzerine yeni evimde İEÜ Medical Point Hastanesi’nde başarılı bir ameliyatla sağlığıma kavuştum. Ameliyat sonrası ailem çok destek oldu. Arkadaşlarım da hep yanımdaydı. Mesleğe dönüp dönmeme konusunda şüphelerim vardı. Çevremdeki bazı insanlar yeniden mesleğe dönmemem gerektiğini söylüyordu. Ancak mücadelemle, sabrımla bu mesleği tekrar devam etmek istedim. İyi ki de yapmışım. Çünkü kendimi bu mesleğe ve buraya ait hissediyorum" ifadelerini kullandı.



"Çalışarak kendimi daha iyi hissediyorum"

Hemşirelik mesleğine devam ederek hem iyileştiğini hem de iyileştirdiğini belirten Hanedan, "Bu mesleği yapmazsam iyileşemeyeceğimi de anladım. Çalışarak kendimi daha iyi hissediyorum. Hastalarıma şefkatle ve sevgiyle yaklaşmak hem bana hem onlara hastalığı unutturuyor. Hemşirelik özveri gerektiren bir meslek. Hastalara şefkatle yaklaşmanız gerekiyor. Hastalarımız bizim ailemizden bir parça gibi oluyor. Onlar iyileşip taburcu olunca bizler mutlu oluyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.