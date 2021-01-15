Yağışlar öncesi yağmur suyu kanalları ve ızgaralar temizlendi

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olan ekipler ilçede meydana gelen sağanak yağışların ardından kanalizasyon ve su kanallarını temizledi.

Meteoroloji yetkilileri tarafından Ergene ilçesi için yapılan şiddetli yağmur uyarısının ardından Ergene Belediyesi ekipleri adeta teyakkuza geçti. Vatandaşların şiddetli yağmurdan dolayı mağduriyet yaşamamaları için kriz masası oluşturan Ergene Belediyesi ayrıca ekiplerini oluşabilecek sel ve su baskılarına karşı hazır bulundurdu.

İlçede yaşanılan yağmurların ardından kanalizasyon ve su kanallarında temizlik çalışmalarını yürüten ekipler oluşabilecek tıkanmalara karşı gerekli çalışmalarını yaptı. Su baskınlarına karşı gerekli tedbirleri alan Ergene Belediyesi vatandaşlara da uyarıda bulundu.

“Vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz”

Ergene Belediyesinden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın evlerinde kalmak zorunda kaldığı özellikle hafta sonlarında insan sağlığını olumsuz etkileyecek her hangi bir sıkıntı yaşanmaması için periyodik olarak yıl içerisinde sürdürdüğümüz cadde ve sokaklarda bulunan yağmur suyu ızgaraları ve rögarların temizleme çalışmalarına ilçemizde yaşanacak şiddetli yağmurlar öncesi hız verdik. Vatandaşlarımızı, yağmur suyu ızgaralarını kirletmemeleri ve kanalizasyon şebekesinin sağlıklı çalışması için şebekede tıkanmalara sebebiyet verebilecek olan süprüntü malzeme, pet şişe, bez, kağıt havlu, tuvalet kağıdı ve ıslak mendil gibi atıkları atmamaları konularında daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz” denildi.