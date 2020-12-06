banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Instagram şifrelerini sahte telif hakkı ihlali e-postalarıyla çalıyorlar
Instagram şifrelerini sahte telif hakkı ihlali e-postalarıyla çalıyorlar
Büyükşehir'den karantinada olan yaşlılara sıcak yemek desteği
Büyükşehir'den karantinada olan yaşlılara sıcak yemek desteği
'Bizim için aşının menşei değil, etkinliği ve güvenilirliği önemlidir'
'Bizim için aşının menşei değil, etkinliği ve güvenilirliği önemlidir'
Bakan Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
Bakan Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap

Vatandaşın polisle diyaloğu gülümsetti: “Ekmek alıp hemen eve kaçacağım”

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını çiğneyenleri affetmedi. Yaklaşık 15 kişiye 47 bin 250 lira para cezası kesilirken, bazı vatandaşların diyaloğu da gülümsetti.

TEKİRDAĞ 06.12.2020, 17:56
2
Vatandaşın polisle diyaloğu gülümsetti: “Ekmek alıp hemen eve kaçacağım”
banner422

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını çiğneyenleri affetmedi. Yaklaşık 15 kişiye 47 bin 250 lira para cezası kesilirken, bazı vatandaşların diyaloğu da gülümsetti.

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini aksatmayan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasağı ihlal edenlere cezayı kesti. Yiğit Polis Merkezi önünde yapılan uygulamaya, asayiş, karakol ve trafik ekipleri katıldı. Ekipler, yaya veya araçlarıyla yola çıkanlar üzerinde uygulama yaptı. Belgesi veya izni olmayan kişiler hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 lira ceza işlemi yapıldı.

Hafta sonu itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen yaklaşık 15 kişiye 47 bin 250 lira para cezası kesildi. Bazı vatandaşların polislerle diyaloğu ise gülümsetti.
Yorumlar (0)
11°
açık