Vali Yıldırım: “Gençlere ihtiyacımız var”

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, ulusal yarışmalarda derece elde eden öğrencileri makamında ağırladı.

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Türkiye 2.liğini elde eden Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi öğrencisi Emre Mumcuğ ve TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması’nda “Siber Güvenlik Bilinçlenme Hareketi” projesiyle Türkiye 1.liği kazanan Tekirdağ Belediyesi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Muhammet Emin Çiftçi ve Delfin Balcı, öğretmenleri ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ile birlikte Vali Aziz Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.

“Sizlere çok iş düşüyor”

Ziyaret sırasında konuşan Vali Yıldırım, “Bu değerli ödülleri almaya hak kazandıran çalışmaları yaptırtan da öğretmenlerinizdir. Hakikaten öğretmen çok önemli. Yani gençlerimizin yeteneklerini keşfedip, onların ilgi alanlarını görüp, doğru yönlendirdiğimiz zaman işte böyle güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bu sadece bir belge değil, sadece bir plaket değil bunun daha sonrası da gelecek. Sizlerin daha güzel çalışmalar yapacağını inşallah gelecekte göreceğiz. İyi ki varsınız. Hayallerinizin peşinden koşmak, önünüze çıkan engelleri aldırmadan hayallerinizi gerçekleştirmek için gayret edin. Gençlerin yapacağı budur. Siz bizlerden daha iyi şeyler yapacaksınız. Sizlerin bizlerden daha iyi şeyler yapma mecburiyetiniz var çünkü dünya çok hızlı gelişiyor. Teknolojide dünyayla yarışan bir ülke olabilmemiz için sizlere çok iş düşüyor. Bu yüzden sizlere çok ihtiyacımız var. Sizin gibi ufku açık, dimağı temiz, gayret eden, vatanını milletini seven, gerek kendisi gerek ülkesi gerek insanlık için bir şey yapabilen gençlere ihtiyacımız var” dedi. Vali Yıldırım, konuşmasının ardından öğrencilere hediyelerini taktim etti. Ardından Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi Proje öğrencileri “Siber Güvenlik Bilinçlendirme Hareketi” Projelerini temsilen Vali Aziz Yıldırım’ın ismini siber kod diline (binary alphabet) çevirerek hediye ettiler.