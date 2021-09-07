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Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketi’nin 442. Şubesi Ergene’de açıldı

Çiftçilerin ürünlerini kaliteli ve uygun fiyatlar ile doğrudan tüketicilere ulaştıran, Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 442. Şubesi Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde açıldı.

TEKİRDAĞ 07.09.2021, 10:40
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketi’nin 442. Şubesi Ergene’de açıldı

Çiftçilerin ürünlerini kaliteli ve uygun fiyatlar ile doğrudan tüketicilere ulaştıran, Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 442. Şubesi Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde açıldı.

Sağlık Mahallesi’nde düzenlenen açılışa Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Altan Arda, Bölge Müdürü Nedim Nar, Ulaş Kooperatif Müdürü Utku Akdeniz, Misinli Kooperatif Müdürü Ahmet Arslan, Marketçilik Bölge Müdürü Saadettin Korkmaz, Marketçilik Bölge Sorumlusu Alper Çakır, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Açılışı yapılan şube ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifinin çalışmaları ile ilgili olarak bilgiler veren bölge müdürü Nedim Nar, “Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak doğrudan çiftçilerimizden aldığımız doğal ve kaliteli ürünleri kendi tesislerimizde işleyerek siz değerli halkımıza marketlerimiz ve kooperatiflerimiz aracılığı ile ulaştırıyoruz. Kurum olarak hizmetlerimiz artarak devam edecek. Bölge halkımıza ve çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Ergene’de Tarım Kredi Kooperatif Marketin 442. şubesinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış sonrası kooperatif market bölge halkı tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

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