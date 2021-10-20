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TESKİ sergilenen o boruları kaldırdı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü, Çorlu’da sergilenen eski su borularını eleştiri alınca kaldırdı.

TEKİRDAĞ 20.10.2021, 15:14
TESKİ sergilenen o boruları kaldırdı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü, Çorlu’da sergilenen eski su borularını eleştiri alınca kaldırdı.

Çorlu’da günler süren su kesintilerine sebep olan altyapı çalışmalarının ardından değiştirilen eski ve yeni boruların TESKİ tarafından Çorlu Atatürk Meydanı’nda sergilenmeye başlanmasının eleştirileri de beraberinde getirmesi üzerine TESKİ boruları kaldırdı. TESKİ’yi eleştiren Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin, “Boruları burada sergilemek yerine Kültür Bakanlığına başvursunlar. Çünkü borular adeta tarihi eser niteliğinde. Esasen fazla söze de gerek yok, görünen köy kılavuz istemez. Eser ortada” derken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorlu İlçe Başkanı İlhan Ermeydan ise, “Borular 40-50 senelik borular. Vatandaşlara bu borulardan senelerce su içirdiler. Boruları meydanda görünce açık hava müzesi açtılar zannettim. Ama bu bir beceriksizlik. Bu boruların arkeolojik değeri var. Yapılan çalışmalar hoş ama burada sergilenmesi hoş olmamış. Bu TESKİ’nin görevi ama daha önce bu çalışmaların yapılması gerekiyordu. 30 senelik bir belediyecilik var burada” diyerek eleştirilerini sıralamıştı.

Eleştirilen ardından TESKİ, Çorlu ilçe meydanında sergilediği boruları kaldırdı.

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