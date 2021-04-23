Temsili olarak koltuğa geçen çocuk, başkandan 2 şey istedi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makamını temsili olarak 1. sınıf Öğrencisi Buğra Erdoğan’a devretti. Makama geçen Erdoğan Başkandan sahilde büyük park ve okuduğu okulda üzerinde kitap okumak için minder istedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı sebebiyle, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Belediye Başkanlığını makamını temsili olarak Hüseyin Pehlivan İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Buğra Erdoğan’a devretti. Erdoğan, takım elbiselerini giyip korona virüs tedbirleri kapsamında başkanlık makamına oturdu. Makama oturan 1. sınıf öğrencisi minik Buğra’ya karşılık Belediye başkanı olarak Başkan Cüneyt Yüksel’den okuduğu okulun bahçesine bir adet kütüphane ve kitap okuma için minderlerin yapılması ve sahilde çocuklar için büyük bir park kurulması talebinde bulundu. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’de buna karşılık “Talimatınızı aldık sayın başkanım gerekli çalışmaları başlatıyoruz” dedi.

Devir teslim töreninin ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 1. sınıf öğrencisi Buğra Erdoğan’a 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hediye verdi.