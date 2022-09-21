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Tekirdağ’da ruhsatsız silahla gezen 2 kişi yakalandı
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ruhsatsız silahla gezen 2 şüpheli yakalanarak, üstlerindeki tabanca ve mermilere el konuldu.
TEKİRDAĞ 21.09.2022, 10:26
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ruhsatsız silahla gezen 2 şüpheli yakalanarak, üstlerindeki tabanca ve mermilere el konuldu.
İlçeye bağlı Aydoğdu Mahallesi’nde devriye atan Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu. Şahısların üst aramasında 2 tabanca ve 49 mermi bulunarak el konuldu. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.