Tekirdağ’da "İletişim ve Haberleşme" tatbikatı

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün koordinasyonunda “İletişim ve Haberleşme" tatbikatı gerçekleştirildi.

Tekirdağ’da ilçelerin Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri’nden (AADYM) katılım sağlamalarıyla icra edilen tatbikatta İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri arasındaki iletişim, haberleşme imkan ve kabiliyetlerini test etmek, İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinin çalışma usul ve esaslarını tatbik etmek amaçlandı. Tatbikata İlçe Koordinasyon Kurulu üyeleri, İlçe AADYM personelleri ile İl Jandarma Komutanlığı katıldı.

Yapılan İletişim ve Haberleşme tatbikatıyla telefon, faks ve internet gibi iletişim kaynaklarının kullanılamadığı herhangi bir afet durumunda İl AADYM ile İlçe AADYM arası alternatif iletişim kanalları (Ortak Afet Rölesi ile Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi - JEMUS) kullanılarak haberleşme, alternatif iletişim kanallarının uygulanma usulü ve tatbiki, afet ve acil durumlarda standart formların doldurulması ve İl AADYM’ye gönderilmesi sırasında olası çakışma ve eksikliklerin tespit edilmesi sağlandı.