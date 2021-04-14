Tekirdağ’da eğitim değerlendirme toplantısı

Tekirdağ genelinde yürütülen uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tekirdağ genelinde yürütülen uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar; Vali Aziz Yıldırım başkanlığında, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Eren’in katıldığı toplantıda değerlendirildi. Toplantıda, yüz yüze ve uzaktan işlenen derslerde eksik kalan konu ve kazanımların tespiti için gerçekleştirilen konu tarama testleri ile ilgili katılım ve başarı durumları ele alındı. Eksik kazanımların telafisi için yapılması gereken çalışmalar gözden geçirildi.

Uzaktan eğitim sonuçlarının TEKBİS sistemi üzerinden takip edilmesinin, sağlıklı veri girişi yapılmasının, veri analizlerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesinin önemine değinildi.

İl genelinde merkezi sistem sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik yürütülen rehberlik faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Bu amaçla oluşturulan rehberlik portalının tanıtımı yapıldı.