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Tekirdağ’da avcı denetimleri

TEKİRDAĞ’DA AVCI DENETİMLERİNDE 4 ADET SES CİHAZINA EL KONULURKEN, 2 KİŞİYE DE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.

TEKİRDAĞ 14.09.2020, 09:34
Tekirdağ’da avcı denetimleri

Tekirdağ’da avcı denetimlerinde 4 adet ses cihazına el konulurken, 2 kişiye de cezai işlem uygulandı.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelince av koruma ve kontrolü çalışmaları kapsamında 72 avcı denetlendi. Denetimlerde 4 adet ses cihazına el konulurken, 2 kişiye cezai işlem uygulandı. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube avcılıkta usulsüzlüğün önüne geçilmesi amacıyla denetimler aralıksız devam edileceği belirtildi.

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