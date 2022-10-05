Tekirdağ jandarmasından kaçak içkiye geçit yok

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda kaçak içki ve içki yapımında kullanılan düzenekler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ergene’de kaçak sahte alkol kaçakçılığı olayı ile ilgili yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı. Operasyonda 227 litre rakı, 450 litre şarap ve 2 adet damıtma düzeneği ele geçirildi.

Kaçak içkilere el koyan jandarma ekipleri, şüphelileri de ifadelerine başvurmak üzere gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin adli mercilere sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.