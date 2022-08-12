Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Süleymanpaşa’nın Renkleri Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

Süleymanpaşa’nın tarihi, kültürel, ekonomik ve turistik değerlerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen Süleymanpaşa’nın Renkleri Fotoğraf Yarışmasında, 321 fotoğraf yarıştı. Yarışma jürisi tarafından yapılan değerlendirmede 46 fotoğraf dereceye girmeye hak kazandı.

Jüri dereceye girenleri belirledi

Fotoğraf Sanatçıları Reha Bilir, Güven Çelik ve Mehmet Çevik ile Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü, Fotoğraf Ana Sanat Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Oktay Çolak ve Süleymanpaşa Belediyesini temsilen Turhan Durukan’dan oluşan jüri heyeti, dereceye giren eserleri belirledi.

İşte kazanan yarışmacılar

İlk üç eserin dışında 3 fotoğraf mansiyon, 10 fotoğraf Belediye Özel Ödülü ve 30 eser de sergileme ödüllerine layık görüldü. Buna göre; Alper Eral birinci, Selma Bilgin ikinci ve Yekta Ali Kurtuluş üçüncü oldu. Halil İbrahim Üzmezoğlu, Sevim Fidan ve Levent Bayraktar ise mansiyon ödülü elde etti.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Süleymanpaşa’nın Renkleri Fotoğraf Yarışmasının ödül töreni ve fotoğraf sergisi ilerleyen günlerde gerçekleşecek.