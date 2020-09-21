Saray ve Kapaklı’da içme suyu çözüme kavuşuyor
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MUSLUKLARA SAĞLIKLI VE İÇİLEBİLİR SU ULAŞTIRMAK, TARIMDA MODERN SULAMAYI YAYGINLAŞTIRMAK, TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARIYLA TARIM ARAZİLERİNDEN EN YÜKSEK FAYDAYI SAĞLAMAK VE YERLEŞİM YERLERİ İLE TARIM ARAZİLERİNİ TAŞKIN RİSKLERİNE KARŞI KORUMAK İÇİN TÜM GÜCÜYLE ÇALIŞIRKEN, SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ ANLAYIŞIYLA DA SUYUN HER DAMLASINA SAHİP ÇIKIYOR.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.
Türkiye de kişi başına kullanılabilir su potansiyeline bakıldığında, su baskısı yaşayan ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle suyun tasarruflu ve optimum bir şekilde kullanılması önem arz eediyor. Depolamalı tesisler yapılması suretiyle su kaynakları potansiyelinin değerlendirilerek çok maksatlı bir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor
Tekirdağ-Saray Ayvacık Göleti isale hattı ve arıtma tesisi inşaatına başlandı
Bu kapsamda Tekirdağ-Saray Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Projesinde çalışmaların başlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Proje ile Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Ayvacık Mahallesinde yapımı tamamlanan Ayvacık Göleti’nin rezervuarından alınan ham suyun arıtılmak suretiyle, Saray ve Kapaklı İlçelerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasını sağlanacaktır” dedi.
Genel Müdür Yıldız, proje kapsamında da; 25 bin 500 metreküp/gün kapasiteli konvansiyonel tipinde ve tek kademeli İçmesuyu arıtma tesisi ile 27 bin 500 metre isale hattı, 65 adet sanat yapısı, 5 bin metreküp ve bin 500 metreküp kapasiteli 2 adet depo, 3 adet terfi merkezi, scada otomasyon sistemi, enerji nakil hattı inşa edileceğini belirterek, söz konusu iş kapsamında 8 bin 750 metre HDPE boru temini yapılarak, hendek kazıları, boru alın kaynaklama ve boru döşeme imalatlarının devam ettiğini söyledi.
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ‘Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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