Sanayide dijital dönüşüm olgunluk düzeyi araştırması kamuoyuna tanıtıldı

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Çerkezköy OSB tarafından uygulanan Sanayide Dijital Dönüşüm Eğitim Ve Danışmanlık Merkezi güdümlü projesi kapsamında hazırlanan Sanayide Dijital Dönüşüm Olgunluk Düzeyi Araştırması raporu kamuoyuna tanıtıldı.

Çerkezköy OSB Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin şunları söyledi:

”Dijital teknolojilerin verimliliğe, hızlı çözüm oluşturmaya, iş süreçlerinde kaliteyi artırmaya ve personel seçimi ile performans yönetiminde adil bir ortam sağlamaya yönelik etkisi oldukça yüksektir. Ayrıca kolay geribildirim sağlaması, hızlı ve hatasız izlemeler ve çözümler oluşturması ve iletişim engellerini ortadan kaldırılması dijitalleşmeyi kullanan firmaların en önemli kazancıdır. 2019 yılında uygulamasına başlanan Sanayide Dijital Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Güdümlü Projemizi ve bu kapsamda eğitim ve araştırma, geliştirme amaçlı kurulan Siber Fiziksel Fabrikayı geçtiğimiz Eylül’de kamuoyuna tanıtmıştık. Bu projeyi Çerkezköy OSB ile birlikte yürütüyoruz, projenin iştirakçileri ise Trakya’da faaliyet gösteren 16 OSB, Tekirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mekatronik Mühendisleri Derneği’dir. Bu projenin temel amacı dijital dönüşüm konusunda işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve Trakya Bölgesi genelinde dijital dönüşüm konusunda farkındalık oluşturularak, firmaların dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmaya yönelik danışmanlık verilmesidir. Bugün Çerkezköy OSB bünyesinde 100 adet fabrika için ’Sanayide Dijital Dönüşüm Olgunluk Düzeyi Araştırması’ raporunun sizlere duyurulması için bir araya geldik. Çalışma kapsamında faaliyetler tamamlanarak raporlar oluşturuldu. Bu raporda ilk olarak Çerkezköy OSB’de üretim yapan firmaların mevcut durumları ele alındı, daha sonra işletmelerin dijital olgunluk seviyeleri ölçümlendi. İşletmelerin dijitalleşmeye yönelik mevcut sorunları, zorlukları ve kısıtlamaları yüz yüze yapılan anketlerle belirlendi. Sonrasında da bir dijital dönüşüm yol haritası ortaya koyuldu. Dijital Dönüşüm için Yol Haritası, firmaların mevcut durumundaki seviyeyi artırmasına yönelik yol gösterici niteliği taşıyor.”

Organizasyonun diğer bir konuşmacısı Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler oldu. Araştırmada emeği geçen herkese teker teker teşekkür eden Sözdinler şunları söyledi:

“Sanayide Dijital Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlık Merkezi isimli bu projemiz kapsamında kurduğumuz ve geçtiğimiz Eylül ayında açılışını yaptığımız laboratuvarda eğitim alacak öğrencilerin ve teknik insanların, şirketlerimizin dijital dönüşümünde çok ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca bugün açıklanacak firmalarımıza ait Dijitalleşme Olgunluk Seviyesi sonuçlarının da gerek bölge ve gerekse firmalarımız açısından yeni bir gelişim yolu oluşturacağına da inancım tamdır.”

Yapılan araştırmanın bir takım çalışması olduğunu söyleyen Rektör Yılmaz ise yaklaşık yedi ay süren çalışma ile Çerkezköy OSB’de yer alan 100 firmanın dijital olgunluğunu ayrıntılı bir şekilde ölçümlediklerini söyledi. Raporun firma bazında sonuçları önümüzdeki günlerde araştırmaya katılan firmalar ile paylaşılacak.

Toplantıya Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Çerkezköy OSB Müdürü Mehmet Özdoğan, davetliler ve basın mensupları katıldı.