banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk’a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk’a gitti
Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
Piyasalar haftaya nasıl başladı? Dolar ne kadar oldu?
Piyasalar haftaya nasıl başladı? Dolar ne kadar oldu?
Muğla'da 4,3'lük deprem!
Muğla'da 4,3'lük deprem!

Sanayide dijital dönüşüm olgunluk düzeyi araştırması kamuoyuna tanıtıldı

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Çerkezköy OSB tarafından uygulanan Sanayide Dijital Dönüşüm Eğitim Ve Danışmanlık Merkezi güdümlü projesi kapsamında hazırlanan Sanayide Dijital Dönüşüm Olgunluk Düzeyi Araştırması raporu kamuoyuna tanıtıldı.

TEKİRDAĞ 17.01.2022, 10:08
Sanayide dijital dönüşüm olgunluk düzeyi araştırması kamuoyuna tanıtıldı

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Çerkezköy OSB tarafından uygulanan Sanayide Dijital Dönüşüm Eğitim Ve Danışmanlık Merkezi güdümlü projesi kapsamında hazırlanan Sanayide Dijital Dönüşüm Olgunluk Düzeyi Araştırması raporu kamuoyuna tanıtıldı.

Çerkezköy OSB Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin şunları söyledi:

”Dijital teknolojilerin verimliliğe, hızlı çözüm oluşturmaya, iş süreçlerinde kaliteyi artırmaya ve personel seçimi ile performans yönetiminde adil bir ortam sağlamaya yönelik etkisi oldukça yüksektir. Ayrıca kolay geribildirim sağlaması, hızlı ve hatasız izlemeler ve çözümler oluşturması ve iletişim engellerini ortadan kaldırılması dijitalleşmeyi kullanan firmaların en önemli kazancıdır. 2019 yılında uygulamasına başlanan Sanayide Dijital Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Güdümlü Projemizi ve bu kapsamda eğitim ve araştırma, geliştirme amaçlı kurulan Siber Fiziksel Fabrikayı geçtiğimiz Eylül’de kamuoyuna tanıtmıştık. Bu projeyi Çerkezköy OSB ile birlikte yürütüyoruz, projenin iştirakçileri ise Trakya’da faaliyet gösteren 16 OSB, Tekirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mekatronik Mühendisleri Derneği’dir. Bu projenin temel amacı dijital dönüşüm konusunda işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve Trakya Bölgesi genelinde dijital dönüşüm konusunda farkındalık oluşturularak, firmaların dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmaya yönelik danışmanlık verilmesidir. Bugün Çerkezköy OSB bünyesinde 100 adet fabrika için ’Sanayide Dijital Dönüşüm Olgunluk Düzeyi Araştırması’ raporunun sizlere duyurulması için bir araya geldik. Çalışma kapsamında faaliyetler tamamlanarak raporlar oluşturuldu. Bu raporda ilk olarak Çerkezköy OSB’de üretim yapan firmaların mevcut durumları ele alındı, daha sonra işletmelerin dijital olgunluk seviyeleri ölçümlendi. İşletmelerin dijitalleşmeye yönelik mevcut sorunları, zorlukları ve kısıtlamaları yüz yüze yapılan anketlerle belirlendi. Sonrasında da bir dijital dönüşüm yol haritası ortaya koyuldu. Dijital Dönüşüm için Yol Haritası, firmaların mevcut durumundaki seviyeyi artırmasına yönelik yol gösterici niteliği taşıyor.”

Organizasyonun diğer bir konuşmacısı Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler oldu. Araştırmada emeği geçen herkese teker teker teşekkür eden Sözdinler şunları söyledi:

“Sanayide Dijital Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlık Merkezi isimli bu projemiz kapsamında kurduğumuz ve geçtiğimiz Eylül ayında açılışını yaptığımız laboratuvarda eğitim alacak öğrencilerin ve teknik insanların, şirketlerimizin dijital dönüşümünde çok ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca bugün açıklanacak firmalarımıza ait Dijitalleşme Olgunluk Seviyesi sonuçlarının da gerek bölge ve gerekse firmalarımız açısından yeni bir gelişim yolu oluşturacağına da inancım tamdır.”

Yapılan araştırmanın bir takım çalışması olduğunu söyleyen Rektör Yılmaz ise yaklaşık yedi ay süren çalışma ile Çerkezköy OSB’de yer alan 100 firmanın dijital olgunluğunu ayrıntılı bir şekilde ölçümlediklerini söyledi. Raporun firma bazında sonuçları önümüzdeki günlerde araştırmaya katılan firmalar ile paylaşılacak.

Toplantıya Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Çerkezköy OSB Müdürü Mehmet Özdoğan, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Samsunspor 19 30
8. Adanaspor 19 29
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 19 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11