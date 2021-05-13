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Prefabrik ev küle döndü

Tekirdağ’da prefabrik bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

TEKİRDAĞ 13.05.2021, 20:59
Prefabrik ev küle döndü

Tekirdağ’da prefabrik bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kapaklı ilçesi Ravza Camii karşısındaki boş arazide bulunan prefabrik evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını, civardaki vatandaşlar fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında, ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz vaziyete geldi. Emniyet ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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