Paşa Spor Vadisi yükseliyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapımı süren ve içerisinde buz sporlarından GO-Kart’a, futboldan basketbol ve voleybola, tenise kadar çok sayıda sporun yapılabileceği, sporcu sosyal tesislerinin ve diğer birçok aktiviteyi bünyesinde barındıran Paşa Spor Vadisi projesi, tamamlanma aşamasına geldi.

Süleymanpaşa Belediyesi’nin kendi imkanları ile inşa ettiği proje çerçevesinde, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları günbegün yerinde inceleyen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Tekirdağspor’un kullanımına tahsis edilecek olan sporcu sosyal tesisleri inşaatında gelinen aşamayı değerlendirdi.

“Kısa zamanda tamamlanacak”

İncelemelerle ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Paşa Spor Vadisi içinde yapımı devam eden Tekirdağ Spor Kulübü Sosyal Tesisleri inşaatında incelemelerde bulunduk. Yakın zamanda şehrimize kazandırarak Tekirdağspor’umuza armağan edeceğimiz sosyal tesislerimiz ile spor vadimiz içinde yer alan sahalarımızda incelemelerde bulunarak gerçekleştireceğimiz çalışmaları planladık. Şimdiden Tekirdağspor’umuza ve şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.