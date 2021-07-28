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Mobil Aşevi hizmete hazır

Süleymanpaşa Belediyesi, gönül belediyeciliği hizmetlerinin yanı sıra öncü çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Birinci derecede deprem bölgesi olan Tekirdağ’da olası bir doğal afet sonrasında hizmet vermek üzere Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hazırlanan Mobil Aşevi, örnek hizmetler zincirine eklenen son halka oldu.

TEKİRDAĞ 28.07.2021, 14:18
Mobil Aşevi hizmete hazır
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Süleymanpaşa Belediyesi, gönül belediyeciliği hizmetlerinin yanı sıra öncü çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Birinci derecede deprem bölgesi olan Tekirdağ’da olası bir doğal afet sonrasında hizmet vermek üzere Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hazırlanan Mobil Aşevi, örnek hizmetler zincirine eklenen son halka oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi, Korona virüsü salgını döneminde 1800 kişiye her gün dört kap sıcak yemek servisi yapan, hâlihazırda günlük 1200 kişiye hizmet veren ve acil durumlarda 5 bin kişilik kapasiteye sahip olan Aşevi’ne ek olarak 1000 kişi kapasiteli Mobil Aşevini hizmete kazandırdı.

Afetlerde sağlıklı gıdaya erişim sağlayacak

Tıpkı 100. Yıl Mahallesi’nde faaliyet gösteren Aşevindeki gibi son model ticari mutfak donanımlarına sahip olan ve TIR dorsesi üzerine inşa edilen Mobil Aşevi, afet bölgelerine hızla intikal ederek sağlıklı ve taze gıda erişimini mümkün kılacak şekilde tasarlandı.

Ayrıca şenlikler, festivaller gibi büyük katılımlı organizasyonlarda da hizmet vermesi planlanan Mobil Aşevi, ilk olarak 2. Karacakılavuz Keşkek Şenliği’nde boy göstererek vatandaşlara sıcak keşkek servisi yapılmasında kullanıldı.
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