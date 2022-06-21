Mini Voleybol Şenliği ile 450 voleybolcu genç eğlence dolu anlar yaşadı

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Voleybol İl Temsilciği işbirliğinde düzenlenen Mini Voleybol Şenliği, 450 voleybolcunun katılımı ile şölen havasında gerçekleştirildi. 11-14 yaş arası 12 kulüpten 45 takımın mücadele ettiği Mini Voleybol Şenliğinde 180 karşılaşma oynanırken heyecan dolu anlar yaşandı.

Amfi tiyatro yanındaki çim alanda gerçekleşen organizasyona Tekirdağ’ın neredeyse tüm ilçelerinden ekipler katılırken, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de turnuva alanına gelerek tüm genç sporculara başarılar diledi.

Gençlere ve çocuklara voleybolu sevdirmek amacıyla düzenlenen Süleymanpaşa Belediyesi Mini Voleybol Şenliği 2 gün sürerken genç voleybolcular hem voleybol oynadı hem de birbirleri ile kaynaşarak eğlenceli anlar yaşadı. Dj eşliğinde müzik yayını, kumanya, pamuk şeker ve çeşitli ikramlar ile yüzlerin güldüğü organizasyon madalya töreni ile sona erdi.

Etkinlik sonunda tüm sporculara madalya takılırken törende bir konuşma yapan Tekirdağ Voleybol İl Temsilcisi Kazım Ceyhan, “Mini Voleybol Şenliğimizde sporculara yarışmaktan önce eğlenmeyi, sosyalleşmeyi, kaynaşmayı ve voleybolu sevdirmeyi hedefledik. Sporun yanı sıra Süleymanpaşa Belediyemiz her şeyi düşünüp muhteşem bir etkinliğe imza atılmasını sağladı. Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ederim,” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimize daha çok yatırım yapacağız”

Turnuva ile ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de gençlere yapılan yatırımlara devam edeceklerini belirterek, “Mini Voleybol Şenliği etkinliğimizde 450 çocuğumuzu ağırladık. Farklı bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kazanan takımlarımızı tebrik ediyorum. Gençliği olmayanın geleceği olmaz. Bu düstur ve Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışımızla gençlerimize çok daha fazla yatırım yapacağız” diye konuştu.

İki gün süren Süleymanpaşa Belediyesi Voleybol Şenliğinin ilk gününde Başkan Yüksel ve Tekirdağ Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ahmet Üzgün, voleybolcu gençleri yalnız bırakmazken, son gün kazananlara ödüllerini Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar takdim etti.