Mesire alanları ve turistik beldelerde ekstra temizlik çalışması

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, rutin temizlik ve çöp toplama çalışmalarının yanı sıra turistik beldeler ve mesire alanlarında ekstra temizlik faaliyetleri yürüterek bu alanları kullanıma hazırlıyor.

Sahil boylarında belirli aralıklarla gerçekleştirilen mıntıka temizliği çalışmaları, piknik alanları, gölet kıyıları, ormanlık alanlar gibi mesire yerlerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Özellikle hafta sonları piknik amaçlı ziyaret edilen bu bölgelerde artan çöp miktarı ve kirlilik nedeniyle ekstra çalışmalar gerçekleştiren ekipler, bu alanları yeniden vatandaşların sağlıklı bir şekilde kullanabilmesi için hazır hale getiriyor.

Altınova, Bıyıkali, Kumbağ mahallelerinde mıntıka temizliği

Altınova Mahallesi çıkışında bulunan Saklı Cennet mesire alanı, Bıyıkali Mahallesi sınırları içinde bulunan Bıyıkali Göleti çevresi, sahil kesimleri ve turistik beldelerde gerçekleştirilen mıntıka temizliği çalışmaları sonucunda torbalar dolusu çöp toplanarak alanlar temizlendi.

Vatandaşlara duyarlılık çağrısı

Konuyla ilgili Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mesire yerleri ve kıyıları her vatandaşın kullanma hakkı olduğu hatırlatılarak vatandaşlara bu alanları kullanırken daha dikkatli olunması konusunda çağrıda bulunuldu.