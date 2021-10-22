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Marmaraereğlisi’nde afet eğitimi ve deprem tahliye tatbikatı

Tekirdağ Marmaraereğlisi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğretmen ve öğrencilerine, afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verilirken, eğitim sonunda deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

TEKİRDAĞ 22.10.2021, 09:50
Marmaraereğlisi’nde afet eğitimi ve deprem tahliye tatbikatı

Tekirdağ Marmaraereğlisi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğretmen ve öğrencilerine, afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verilirken, eğitim sonunda deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, Tekirdağ AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Marmaraereğlisi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi. Okulun konferans salonunda verilen eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Okula getirilen deprem simülasyon tırında öğrencilere deprem anı ile deprem sırasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatılıp, deprem deneyimi yaşatıldı. Eğitim sonrasında deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

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