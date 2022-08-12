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Marangoza giren hırsız kamerada

Tekirdağ Çorlu’da havalandırma boşluğundan girdiği marangoz dükkanını soyan hırsız kameraya takıldı. Hırsız kısa sürede polis tarafından yakalandı.

TEKİRDAĞ 12.08.2022, 09:56
Marangoza giren hırsız kamerada

Tekirdağ Çorlu’da havalandırma boşluğundan girdiği marangoz dükkanını soyan hırsız kameraya takıldı. Hırsız kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Cemaliye Mahallesi Bahçivan Sokak üzerinde ORC Mobilya isimli işyerine havalandırma boşluğundan dükkan içerisine atlayan hırsız, matkap ve kabloları çalarak kayıplara karıştı. İşyeri sahibi Ercan Canbaz’ın şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızın yakalanması çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsın bir çuvala koyduğu malzemeleri sırtlayıp kaçtığı görülüyor.

Güvenlik kameraları incelenerek kimliği tespit edilen hırsızlık şüphelisi polis tarafından yakalandı.

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