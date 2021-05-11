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Malkara’da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ 11.05.2021, 15:59
Malkara’da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Ahievren Mahallesi kavşağında meydana geldi. Malkara istikametine seyreden K.K. yönetimindeki 34 HF 5218 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşağın sağ tarafındaki refüje çarptı.

Kaza sonrası yaralanan yaşlı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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