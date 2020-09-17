Kumluca Deresi temizlendi
TEKİRDAĞ’IN ÇORLU İLÇESİNDE YER ALAN KUMLUCA DERESİ’NDE BAŞLATILAN TEMİZLİK ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yer alan Kumluca Deresi’nde başlatılan temizlik çalışmaları tamamlandı.
Çorlu’da Kemalettin, Nusratiye, Cemaliye, Silahtarağa ve Hıdırağa mahallelerinden geçen Kumluca Deresi’nin kış şartlarında meydana gelebilecek yağışlarda olası taşkınlara neden olmaması için başlatılan temizlik çalışmaları tamamlandı.
Çalışmaların ilk kısmına Kemalettin Mahallesi, Küme Evler tarafında yaklaşık 950 metrelik güzergah hattında başlanarak, İstanbul-Edirne yoluna uzanan bin 152 metrelik kısım temizlenerek çalışmalar sonlandırıldı.
Dere yatağından hafriyat atıkları çıktı
Kumluca Deresi temizlik çalışmasından toplamda birinci etap ve ikinci etap için yaklaşık 300 metreküp hafriyat atığı çıkarıldı. Temizliği yapılan Kumluca Deresi’nde gerekli kontrollerin periyodik olarak yapılacağı ve temizlik gerektirecek bir durum bulunması halinde yeniden temizlik yapılabileceği kaydedildi.
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