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Kaymakam Taşçı’dan koronavirüs denetimi

ERGENE KAYMAKAMI MEHMET EMİN TAŞÇI İLÇE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN KORONAVİRÜS SALGINI İLE MÜCADELE DENETİMLERİ KAPSAMINDA ÇEŞİTLİ İŞ YERLERİ VE İŞLETMELERDE YAPILAN DENETİMLERE KATILARAK ESNAF VE VATANDAŞLARI UYARDI.

TEKİRDAĞ 15.09.2020, 11:43
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Kaymakam Taşçı’dan koronavirüs denetimi

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ilçe genelinde yürütülen koronavirüs salgını ile mücadele denetimleri kapsamında çeşitli iş yerleri ve işletmelerde yapılan denetimlere katılarak esnaf ve vatandaşları uyardı.

Ergene’deki çeşitli işyeri ve işletmelerde gerçekleştirilen denetimlere katılan Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı esnaf ve vatandaşları maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile ilgili olarak uyardı.

Korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlere uyumu denetlemek amacıyla Ergene’de gerçekleştirilen denetimlere bizzat katılan Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, marketten, lokantaya, berberden, çay bahçesine pek çok işletmede denetimlerde bulundu. Denetimlerde hem esnafa hem de vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımı ile el temizliği konusunda uyarılarda bulundu.

Marketlerde de denetim yaparak alışveriş esnasında hem personelin hem de vatandaşların uyması gereken kuralları bir kez daha anımsatan Kaymakam Taşçı alışveriş esnasında dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda uyarılarda bulundu.

Covid-19 tedbirleri kapsamında gerek İçişleri Bakanlığı talimatı ile tüm Türkiye ile birlikte eş zamanlı olarak gerekse Ergene ilçesine özgü özel denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

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