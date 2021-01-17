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Karlı günlerde yaban hayvanları için doğaya 200 kilogram yem bırakıldı
Tekirdağ’da kar yağışıyla birlikte doğada yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için 200 kilogram yem bırakıldı.
TEKİRDAĞ 17.01.2021, 15:55
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Tekirdağ’da kar yağışıyla birlikte doğada yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için 200 kilogram yem bırakıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Tekirdağ genelinde kar yağışı etkili oldu. Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bulunan ormanlık alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışması yapıldı. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Saray ilçesinde karaca ve kanatlı yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi, kış şartlarında yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 100 kilogram buğday, arpa ve 100 kilogram yonca balyası ile yemleme çalışması yapıldı.
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