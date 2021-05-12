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İsmini gizleyen hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, Kahya Mahallesi’nde bulunan bakkalın veresiye defterindeki borcunun tamamını ödedi.

TEKİRDAĞ 12.05.2021, 15:25
İsmini gizleyen hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, Kahya Mahallesi’nde bulunan bakkalın veresiye defterindeki borcunun tamamını ödedi.

İlçede bakkal işleten Halil Balandı, bir hayırseverin işyerine gelerek, veresiye defterindeki vatandaşların borcunu kapattığını söyledi.

Balandı, Kahya Mahallesi’nde yaklaşık 24 yıldır esnaflık yaptığını belirterek, "İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Allah razı olsun. Hiç kimsenin borcunu bırakmayacak bir şekilde bitirdi. Borcunu ödemek için bakkala gelen vatandaşlar ise gizemli bir hayırseverin defterdeki bütün hesabı ödediğini duyduklarında dua ederken, zor günde kendilerine bu iyilikleri yaptığı için de teşekkür ettiler" dedi.
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