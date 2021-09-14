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İşitme engelliler okuma yazma öğrendi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kursta başarılı olan kursiyerlere belgeleri düzenlenen törenle verildi.

TEKİRDAĞ 14.09.2021, 10:21
İşitme engelliler okuma yazma öğrendi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kursta başarılı olan kursiyerlere belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Çorlu Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan İşitme Engelli Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi Kursunda başarılı olan 2 kursiyere ve işitme engelli vatandaşlardan okuma yazma kursunda başarılı olan 7 kursiyere belgeleri takdim edildi.

Çorlu Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen törene Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlhan Koçer ile milli eğitim şube müdürü Dursun Adar, kurum yöneticileri ve kursiyerler katıldı. Törende başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi.

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