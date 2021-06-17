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Hayrabolu’da yağmur sonrası çıkan gökkuşağı büyüledi

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde yağmurdan sonra ortaya çıkan gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

TEKİRDAĞ 17.06.2021, 11:17
Hayrabolu’da yağmur sonrası çıkan gökkuşağı büyüledi

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde yağmurdan sonra ortaya çıkan gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

Hayrabolu ilçe merkezinde aralıklarla etkili olan yağmur, yerini zaman zaman güneşli havaya bırakıyor. Yağmur bulutlarının dağılmasıyla yüzünü gösteren güneşle ortaya çıkan gökkuşağı güzel bir görüntü oluşturdu. Gökkuşağını gören vatandaşlar, bu anı cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.
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23°
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