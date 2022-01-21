Son Dakika
"Belgelerle Bağımsızlıklarının 200. Yıl Dönümünde Amerika ve Karayip Ülkeleri ile İlişkiler" sergisi açıldı
Hayrabolu’da kar yağışı etkili oluyor
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
TEKİRDAĞ 21.01.2022, 17:07
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarılardan sonra Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının yüksek kesimlerde daha etkili olduğu belirtildi.
Vatandaşlar kar yağışını cep telefonları ile görüntüledi.