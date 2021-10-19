banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı

Gönül Orta: "Devletimiz ile halkamız arasında bir köprüyüz"

Hayrabolu Muhtarlar Derneği Başkanı Gürol Orta, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende, "Muhtarlar olarak, devletimiz ile halkımız arasında bir köprü görevi görüyoruz" ifadelerini kullandı.

TEKİRDAĞ 19.10.2021, 11:55
Gönül Orta: "Devletimiz ile halkamız arasında bir köprüyüz"

Hayrabolu Muhtarlar Derneği Başkanı Gürol Orta, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende, "Muhtarlar olarak, devletimiz ile halkımız arasında bir köprü görevi görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayrabolu Muhtarlar Derneği tarafından Hükümet Konağı bahçesi önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla tören başladı. Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Hayrabolu Muhtarlar Derneği Başkanı Gürol Orta törende yaptığı konuşmada, muhtarların vatandaşlarla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Muhtarların mahallesine ve köyüne yürekten bağlı ve mahalle sakinleri için var gücüyle çalışan neferler olduğunu ifade eden Orta, "Yerel demokrasinin ve devletimizin her noktasındaki kurumsal temsilciliğini üstlenerek devletimiz ile halkımız arasında bir köprü görevi gören biz muhtarlar, toplumsal sorunlar üzerine fedakarlık ve özveri ile çalışmamızı sürdürerek bu zorlu ve meşakkatli görevi yerine getirmek için büyük bir çaba sarf etmekteyiz. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum" dedi.

Törene, Kaymakam Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Osman İnan, Başkan Yardımcısı Şakir Tasar, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen İsmail Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Naci Sığın, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2