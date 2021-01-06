Ergene’de yeni hijyen noktaları oluşturuldu

Ergene Belediyesi, vatandaşları korona virüsten koruma adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ergene Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede en fazla nüfus yoğunluğunun olduğu yerlerde yeni hijyen noktaları oluşturdu. "Hijyen kurallarına özen göstermeye, sevdiklerimiz ve kendi sağlığımız için maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam edelim" uyarısında bulunan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Virüse karşı en büyük kalkanımız maske, mesafe ve temizliktir" dedi.

Başkan Yüksel, "İlçemizim muhtelif yerlerinde kurduğumuz dezenfektan kutuları, cadde ve sokaklarımızda yapılan hijyen çalışmalarımız ile korona virüsüne karşı mücadelemizi devam ettiriyoruz. Ülkemizde virüsün ilk görüldüğü andan itibaren en üst seviyede tedbirler aldık almaya da devam ediyoruz. İlçemizde kapı kapı gezerek vatandaşlarımıza maske, dezenfektan ve eldiven dağıttık. Kendi maske üretim atölyemizi kurduk ve bu zamana kadar 600 bin maske üreterek halkımıza dağıttık" dedi.

Başkan Yüksel, "Maske üretim atölyemizin yanı sıra yine kendi atölyelerimizde imalatlarını yaptığımız dezenfektan ünitelerinden de ilçemizin muhtelif yerlerine ve semt pazarlarımızın giriş çıkış kısımlarına konumlandırdık. Şimdi de bu dezenfektan ünitelerini sayılarını arttırarak ilçemizin farklı noktalarına da koyduk. Virüs bilindiği gibi el temasıyla da bulaşıyor. Bu nedenle halkımızın ellerini titiz bir şekilde dezenfekte etmesini istiyoruz” diye konuştu.