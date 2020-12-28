Ergene’de 600 bin maske dağıtıldı

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede en etkin belediyelerin başında gelen ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu maskeleri ilk andan itibaren ücretsiz olarak halka ulaştıran Ergene Belediyesi, şimdiye kadar 600 bin adet maske üreterek dağıttı.

Virüsün ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren yeni tip korona virüs ile mücadele çalışmalarına başlayan ve tüm imkanları ile personelini seferber eden Ergene Belediyesi, vatandaşların maske ihtiyaçlarını giderdi.

Maskeler ücretsiz ulaştırıldı

Belediye başkanı Rasim Yüksel öncülüğünde Ergene ilçesinin tüm mahallelerini kapı kapı gezerek dolaşan Ergene Belediyesi ekipleri, vatandaşlara maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı. İlçenin hiçbir mahallesini bir diğerinden ayırmadan tüm mahallelerinde maske dağıtımı gerçekleştiren Ergene Belediyesi, bu süreçte kamu kurum ve kuruluşları ile de işbirliği yaparak başta sağlık çalışanları olmak üzere devlet hastanesi ve kaymakamlık binalarında ihtiyaç duyulan maskeleri de üreterek ilgili kurumlara ücretsiz bir şekilde ulaştırdı.

Bölgede, semt pazarlarında maskesiz satış yapmayı yasaklayan ilk belediye de olan Ergene Belediyesi, ürettiği maskeleri semt pazarları girişlerinde hem alışverişe gelen vatandaşlara hem de pazarcı esnafına ücretsiz olarak vererek hastalığın bulaşma ve yayılma hızını önlemeye çalıştı.

Ergene Kültür Merkezi üretim üssü oldu

Pandemi dönemi sebebiyle Sağlık mahallesinde bulunan Ergene Kültür Merkezi’ni tam anlamıyla bir maske üretim üssüne dönüştüren Ergene Belediyesi, tamamen kendi imkanları, kendi makineleri ve kendi personeli ile maske üretimi yaptı. Bu süreçte gönüllü vatandaşlar da Ergene Belediyesi çalışmalarına destek olarak Ergene halkının maske ihtiyacının giderilmesi için canla başla mücadele yürüttü.

Tüm üretim Ergene Belediyesi’nin kendi imkanları ile yapılıyor

Ergene Belediyesi olarak pandemi dönemi de dahil olmak üzere bir an durmadan duraksamadan sürekli olarak vatandaşların yanında ve iç içe bir şekilde çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Sosyal belediyeciliğin gerekliliklerini yerine getirmek için mesai kavramı gözetmeden çalışıyoruz. 9 Nisan 2020 tarihinde Ergene Belediyesinde bir maske üretim seferberliği başlattık. O günde bugüne kadar da kesintisiz bir şekilde maske ürettik ve üretmeye de devam edeceğiz. Tamamen kendi imkanlarımızla yaptığımız üretimlerde şimdiye kadar 600 bin maske üreterek vatandaşlarımıza ulaştırdık. Kamu kurum ve kuruluşlarının, devlet hastaneleri, sağlık ocakları ve okulların taleplerini karşıladık, karşılamaya da devam ediyoruz. Emeği geçen tüm belediye personeline, belediye başkan yardımcılarıma teşekkür ediyorum. Sevgi kenti Ergene halkın en iyiyi en güzeli hak ettiğini biliyoruz ve bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.