Ergene Bilal Habeşi Camii’nde yapım çalışmaları sürüyor

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Yeşiltepe Mahallesi sınırları içerisinde yapımına başlanan Bilal Habeşi Camii’nin cami ve şadırvan inşaatı sürüyor.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, beraberinde Yazı İşleri Müdürü Kerem Yavaş ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Süleymanoğlu ile birlikte Yeşiltepe Mahallesi’nde yapımı süren Bilal Habeşi Camii’ni ziyaret ederek, cami ve şadırvan inşaatında incelemelerde bulundu.

Bilal Habeşi Camii İmam Hatibi Şadan Okutan, Kaymakam Taşçı ve beraberindekilere inşaat çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.