Emniyetten belediye personeline çevrim içi eğitim

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen eğitim programları kapsamında, Süleymanpaşa Belediyesi personeline yönelik "Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ile Mücadele" konulu eğitim verildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan “En iyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aileden başladığına dikkat çekmek ve Süleymanpaşa Belediyesi çalışanlarının bilinçlendirilmesi amacıyla uyuşturucu madde kullanımına karşı alınacak önlemler ve bağımlılıkla mücadele konularını içeren bir eğitim gerçekleştirildi. İnternet üzerinden canlı bağlantı ile gerçekleştirilen eğitime belediye çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Eğitim, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Narkorehber Mehmet Özdoğan ve Cengiz Yener tarafından gerçekleştirilirken, benzer eğitim çalışmalarının başta Süleymanpaşa’da görev yapan basın mensupları olmak üzere birçok farklı kesimle sürdürüleceği öğrenildi.