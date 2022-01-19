banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Acun Ilıcalı Hull City'yi almak için ne kadar ödedi?
Acun Ilıcalı Hull City'yi almak için ne kadar ödedi?
Tosuncuk Davasında Yeni Gelişme!
Tosuncuk Davasında Yeni Gelişme!
Omicron varyantına iki yeni belirti daha eklendi
Omicron varyantına iki yeni belirti daha eklendi
Balıkçı Kenan yarıyıl tatilinde öğrencileri unutmadı
Balıkçı Kenan yarıyıl tatilinde öğrencileri unutmadı

Elektrikte kademeli tarife uygulaması

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ), 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan kurul kararı ile belirlenen kademeli tarife uygulamasına geçilmesi ile ilgili bilgilendirici bir açıklama yaptı.

TEKİRDAĞ 19.01.2022, 16:40
Elektrikte kademeli tarife uygulaması

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ), 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan kurul kararı ile belirlenen kademeli tarife uygulamasına geçilmesi ile ilgili bilgilendirici bir açıklama yaptı.

Kademeli tarife ve faturalama dönemlerini de içeren vatandaşların aklına gelebilecek soruların cevaplarının yer aldığı açıklama şu şekilde:

“6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereğince EPDK tarafından dar gelirli vatandaşlarımızı korumak ve enerji kullanımında tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla 31 Aralık 2021 tarih ve 10707 numaralı kurul kararı ile belirlenen kademeli tarife uygulamasına geçilmiştir. Kademeli tarife, bir tüketicinin günlük 5 kilowatt/saat’e (kW/h) kadarki tüketimine ayrı (düşük kademe fiyatı), günlük 5 kW/h’in üzerindeki tüketimine ayrı (yüksek kademe fiyatı) tarife uygulanmasıdır. Kademeli Tarife 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Kademeli tarife, Dağıtım Şebekesine Alçak Gerilim (AG) seviyesinden bağlı olan sadece Mesken tüketici grubundaki tüketicilere uygulanacaktır. Kademeli Tarife Birim fiyatları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Ulusal Tarife Tablosunda belirlenerek resmi internet sitesinde yayımlanmaktadır.”

Kademeli tarife ile fatura hesabı hasıl yapıldığına ilişkin yapılan açıklamada ise “Örneğin, bir AG Mesken tüketicisinin, faturasındaki ilk endeks okuma tarihinin: 01.01.2022, son endeks okuma tarihinin ise 29.01.2022 olduğu, toplam tüketiminin ise 350 kW/h olduğu durumda, gün Sayısı Hesabı: 29.01.2022 - 01.01.2022 = 28 Gün, Günlük Tüketim Hesabı: 350 / 28 = 12,50 kW/h, 28 x 5 = 140 kW/h’lik kısmı düşük kademe birim fiyatından, 111,25 TL. 350 - 140 = 210 kW/h’lik kısmı olan 283,25 TL ise yüksek kademe birim fiyatından olmak üzere dağıtım bedeli ve diğer vergilerle toplam 624,86 TL şekilde faturalandırılacaktır. Detaylı olarak da aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tüketim ve faturalama dönemi içerisinde farklı iki tarife dönemi varsa (Aralık-2021 ile Ocak-2022 gibi) Tüketimler mevzuat gereği kıst hesabı yapılarak EPDK tarafından açıklanan ilgili dönemlere ait birim fiyatlar ile hesaplanıp faturalandırılacaktır. Tüm tüketimin yeni açıklanan fiyatlar ile faturalandırılması söz konusu değildir. Faturalarınızın doğruluğunu, aşağıdaki linkten erişim sağlayabileceğiniz EPDK’nın resmi internet sitesinde yer alan fatura hesaplama modülünden kontrol edebilirsiniz” denildi.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 21 42
3. Beşiktaş 22 35
4. Hatayspor 21 35
5. Başakşehir 20 34
6. Adana Demirspor 22 34
7. Fenerbahçe 21 33
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 22 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 21 27
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11